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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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أمير عبداللهيان: لن نكرس جميع جهودنا على المفاوضات النووية
أمير عبداللهيان: على الجانب الامريكي ان يركز على الجانب الانساني في موضوع تبادل السجناء
أمير عبداللهيان: هناك اتفاق مبدئي على ضرورة تبادل اللجان بين ايران والبحرين
أمير عبداللهيان: نسعى الى الغاء الحظر عن ايران بالكامل ونأمل ان نسمع اخبار سارة في العام الهجري الشمسي الجديد
أمير عبداللهيان: لن نرهن اوضاع البلاد وخاصة الاوضاع الاقتصادية بالمفاوضات النووية
أمير عبداللهيان: نرحب بعودة العلاقات مع البحرين والتقدم الذي احرزته المباحثات في هذا الخصوص
سرايا القدس: اغتيال القائد علي رمزي الأسود على أيدي عملاء كيان الاحتلال الصهيوني في ريف دمشق بسوريا
ا ف ب: الرئاسة الإكوادورية تعلن مقتل 12 شخصا على الأقل ووقوع أضرار بعدة مبان جراء الزلزال الذي ضرب البيرو والإكوادور
القناة 12 العبرية: حوالي 160 ألف متظاهر في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو
حرس السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي
أمير عبداللهيان: نسعى الى الغاء الحظر عن ايران بالكامل ونأمل ان نسمع اخبار سارة في العام الهجري الشمسي الجديد
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.