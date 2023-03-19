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أمير عبداللهيان: هناك اتفاق مبدئي على ضرورة تبادل اللجان بين ايران والبحرين

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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