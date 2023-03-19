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السوداني: لاستعادة مكانة العراق الطبيعية إقليمياً ودولياً

السوداني: لاستعادة مكانة العراق الطبيعية إقليمياً ودولياً
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الحكومة رسمت برنامجاً طموحاً للنهوض بالعراق، فيما أشار إلى عدم التهاون مع أي خلل قد يتسبب باستغلال أموال الشعب، وأن جائحة الفساد معركة كبرى.

العالم- العراق

وقال السوداني في كلمته بمؤتمر بغداد الدولي للحوار، إن "العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات"، مؤكداً أن "الحكومة، رسمت برنامجاً طموحاً، للنهوض بالعراق وعقدت العزم لاستعادته مكانته الطبيعية إقليمياً ودولياً".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن جائحة الفساد تمثل المعركة الكبرى، مضيفاً أن الحكومة العراقية تسعى إلى تحقيق حالة من الهدوء السياسي في العراق.

وتابع: "منحنا القطاع الخاص دوراً مهماً، ولن نتهاون مع أي خلل قد يتسبب لاستغلال أموال الشعب".

وبين أن "التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن عبر الإنجازات" خاصةً وأن العراق يمتلك المقومات للنهوض.

وأضاف السوداني أن "الثروة الوطنية ملك العراقيين جميعاً، ونسعى لتحقيق كل الأهداف المرسومة".

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