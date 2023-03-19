"دمية بيد الغرب"..روسيا تقلل من شان قرارات المحكمة الجنائية

العالم - روسيا

وشدد المندوب الروسي، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية، يوم أمس، على أن "هذه المحكمة الدولية المنحازة والمُسيّسة وغير الكفؤة أثبتت مرة أخرى دونيتها.. المحكمة الجنائية الدولية هي دمية في أيدي الغرب الجماعي، ومستعدة دائماً لممارسة العدالة الزائفة بانتظام".

وقال نيبينزيا "من المثير للسخرية بشكل خاص أن القرارات غير المهمة من الناحية القانونية وهي مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم الإعلان عنها عشية الذكرى العشرين للغزو الأمريكي غير القانوني للعراق، حيث كان للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي، لكنها لم تفعل شيئاً لتقديم الجناة المسؤولين إلى العدالة".

وأشار إلى أن "روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي. وليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على روسيا ومواطنيها. إننا نعتبر أي وثائق صادرة عن هذه الهيئة غير قانونية وباطلة".

وفي السياق ، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، باطلا وغير ملزم من الناحية القانونية.

وقال بيسكوف: "نعتقد أن أي قرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة من الناحية القانونية، ولا نعترف بها".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا بتهمة "ترحيل غير قانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام": "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

وأضافت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".