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رئيس الوزراء العراقي يؤكد لدى استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني رفض العراق لأن تكون أراضيه منطلقا للأعتداء على أي دولة مجاورة

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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