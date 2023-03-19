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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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المساعد السياسي للرئيس الايراني: ملك السعودية يرحب في رسالة للرئيس ايراهيم رئيسي الاتفاق بين البلدين ويوجه له دعوة رسمية بزيارة المملكة
مراسل العالم: الاتفاقية الامنية بين العراق وايران وقعها علي شمخاني ونظيره العراقي قاسم الأعرجي وبرعاية رئيس الوزراء العراقي
مراسل العالم: الاتفاقية الامنية بين العراق وايران تعالج التحدي الامني الناجم عن نشاطات الجماعات المسلحة الارهابية في كردستان العراق
رئيس الوزراء العراقي يؤكد لدى استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني رفض العراق لأن تكون أراضيه منطلقا للأعتداء على أي دولة مجاورة
مكتب رئيس الوزراء العراقي: توقيع محضر أمني بين العراق وايران يتضمن التنسيق بحماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون بمجالاات أمنية
أمير عبداللهيان: لن نكرس جميع جهودنا على المفاوضات النووية
أمير عبداللهيان: على الجانب الامريكي ان يركز على الجانب الانساني في موضوع تبادل السجناء
أمير عبداللهيان: هناك اتفاق مبدئي على ضرورة تبادل اللجان بين ايران والبحرين
أمير عبداللهيان: نسعى الى الغاء الحظر عن ايران بالكامل ونأمل ان نسمع اخبار سارة في العام الهجري الشمسي الجديد
أمير عبداللهيان: لن نرهن اوضاع البلاد وخاصة الاوضاع الاقتصادية بالمفاوضات النووية
مراسل العالم: الاتفاقية الامنية بين العراق وايران وقعها علي شمخاني ونظيره العراقي قاسم الأعرجي وبرعاية رئيس الوزراء العراقي
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش
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