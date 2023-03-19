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المساعد السياسي للرئيس الايراني: ملك السعودية يرحب في رسالة للرئيس ايراهيم رئيسي الاتفاق بين البلدين ويوجه له دعوة رسمية بزيارة المملكة

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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