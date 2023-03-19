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عصيان الأوامر يصل إلى طياري ومشغلي مسيرة جيش الاحتلال

عصيان الأوامر يصل إلى طياري ومشغلي مسيرة جيش الاحتلال
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن عشرات الطيارين ومشغلي طائرات الاستطلاع العسكرية ضمن تشكيلات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن رفضهم الالتحاق بوحداتهم طالما لم تتراجع الحكومة عن إقرار التغييرات القضائية.

العالم - الإحتلال

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن عشرات طياري الاحتياط ومشغلي الطائرات المسيرة أعلنوا اليوم رفضهم الالتحاق بدوراتهم؛ احتجاجًا على قوانين “تهميش” القضاء.

وأوضحت الصحيفة أن العشرات من الطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة يخططون للمشاركة في التظاهرات الرافضة لتلك القوانين.

وبموازاة ذلك؛ دخل تهديد 650 ضابطًا وجنديًا من وحدة العمليات الخاصة ووحدة السايبر برفض الأوامر العسكرية احتجاجًا على ذات القوانين حيز التنفيذ اليوم.

وأفادت صحيفة “ميكور ريشون” العبرية، أن هؤلاء الجنود والضباط من وحدة المهام الخاصة في الجيش ومن تشكيلات الاحتياط أعلنوا رفضهم الالتحاق بوحداتهم طالما لم يتم التراجع عن سن القوانين.

وذكرت الصحيفة أن قادة هيئة الأركان فوجئوا الخميس الماضي بتلقيهم كتاب رفض الأوامر مُوقعًا عليه من 450 ضابطًا وجنديًا من وحدة العمليات الخاصة، كما انضم لهم 200 جندي من وحدة السايبر.

وأوضح الموقعون أنه وعلى ضوء مواصلة سن القوانين وحسمها ابتداءً من اليوم الأحد فلا ينوون الالتحاق بالخدمة العسكرية لأن ذلك يعني إلغاء الديمقراطية والذهاب نحو حكم ديكتاتوري.

وحذر الموقعون قائلين: "المسدس مسلط على رقبة الديمقراطية والزناد لم يضغط بعد، ولذلك ومع بالغ الأسف فقد حان وقت تنفيذ تهديدنا فلن ينصاع جنودنا ابتداء من الأحد القادم لأوامر الالتحاق بالوحدات، بالإضافة إلى 200 جندي من وحدة السايبر الهجومي في الشاباك وأمان والموساد".

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