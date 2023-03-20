شاهد.. افول فرنسي في المنطقة المغاربية

وقال الصيداوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان فرنسا حالياً تعاني حالة انحطاط وافول، ولهذا ليست لديها امكانيات للدخول في افريقيا او فرض نفوذها كما كانت في السابق امبراطورية استعمارية قوية الى اخره، بل هي بلد يتقهقر سنوياً على كل المستويات.

من جانبه، اكد الخبير العسكري احمد ميزاب ان الجميع يتفق اليوم انحسار الدور الفرنسي في المنطقة المغاربية، وتراجع مناطق نفوذها الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا لمجموعة من الاعتبارات، ابرزها اقتصادية والتنمية البشرية.

وقال ميزاب: ان الجانب الفرنسي اصبحت اوراقه متهالكة وكذلك مستهلكة في المنطقة المغاربية، مثلاً الجزائر اشهرت الورقة الحمراء في وجه فرنسا ووضعت شروطاً التي يمكن على اساسها بناء علاقات ثنائية مشتركة، مشيراً الى ان الجانب الفرنسي غير قادر على تلبية هذه الشروط، والتحرر من الفكر الاستعماري وكذلك التحرر من فكر القدرة على ان يفرض الوصاية على المنطقة.

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