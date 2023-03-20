الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. افول فرنسي في المنطقة المغاربية

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

اكد مدير المركز العربي للدراسات د. رياض الصيداوي ان النفوذ الفرنسي في المنطقة المغاربية قد تراجع بشكل كبير لاسباب موضوعية.

وقال الصيداوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان فرنسا حالياً تعاني حالة انحطاط وافول، ولهذا ليست لديها امكانيات للدخول في افريقيا او فرض نفوذها كما كانت في السابق امبراطورية استعمارية قوية الى اخره، بل هي بلد يتقهقر سنوياً على كل المستويات.

من جانبه، اكد الخبير العسكري احمد ميزاب ان الجميع يتفق اليوم انحسار الدور الفرنسي في المنطقة المغاربية، وتراجع مناطق نفوذها الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا لمجموعة من الاعتبارات، ابرزها اقتصادية والتنمية البشرية.

وقال ميزاب: ان الجانب الفرنسي اصبحت اوراقه متهالكة وكذلك مستهلكة في المنطقة المغاربية، مثلاً الجزائر اشهرت الورقة الحمراء في وجه فرنسا ووضعت شروطاً التي يمكن على اساسها بناء علاقات ثنائية مشتركة، مشيراً الى ان الجانب الفرنسي غير قادر على تلبية هذه الشروط، والتحرر من الفكر الاستعماري وكذلك التحرر من فكر القدرة على ان يفرض الوصاية على المنطقة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

.

روابط ذات صلة

مسؤول فرنسي رفيع ينهي زيارته غير المعلنة الى المغرب

المغرب يعلن زيادة وارداته من النفط الروسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الصيني لبوتين: نحن شركاء بالتعاون الاستراتيجي الشامل ويجب أن تكون العلاقات وثيقة بين بلدينا

 من حرم الامام الرضا (ع) انتم على موعد مع برنامج خاص لقناة 'العالم' بمناسبة العام الايراني الجديد

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-03-2023

حماس: إغلاق حوّارة لن يثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في ثورته

السوداني يكشف أجندة زيارته المرتقبة إلى تركيا

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. إتفاق تبادل الأسرى في اليمن وتأثيره على مسار الحرب