الدور الامريكي في تخريب اقتصادات الدول- الجزء الثاني

لذا تجهد الولايات المتحدة لتفكيك اقتصادات الدول المستهدفة باتباع سياسة ترهيب عبر تضييق اقتصادي وسياسي ومالي، بفرض حظر ومنع تصدير وتجميد ارصدة، وكبح عجلة التنمية والتقدم فيها، بتفكيك مجتمعاتها او باتباع سياسة ترغيب عبر معونات مدروسة تسهم في تعميق التبعية للبلدان المستهدفة واخضاعها خدمة لاهداف المانحين سياسياً وعسكرياً.

فمن لا يملك قوته لا يملك قراره.. اذ ان امتلاك ناصية القرار السياسي والافلات من تحكم سيطرة الاعداء، لا يكونان الا باستقلال اقتصادي.

ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" مع ضيوف الحلقة:

الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش

استاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور علي فضل الله

استاذ في الجغرافيا السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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