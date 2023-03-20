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الاتحاد الاوروبي: استئناف العلاقات بين السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة

الاتحاد الاوروبي: استئناف العلاقات بين السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

اكد مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة.

العالم - ايران

وقال بوريل يوم الأحد، خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية العراق الذي يزور بروكسل، إن "التفاهم السعودي الإيراني خبر سار سيساعد في تخفيف التوتر في المنطقة".

يأتي هذا بينما قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس إنه "سيعقد لقاء مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في "المستقبل القريب"، مردفا: "اقترحنا 3 أماكن لعقد اجتماع مع وزير الخارجية السعودي".

وأوضح أنه "بناء على آخر الرسائل المتبادلة مع السعودية فإن إيران أعلنت أيضاً استعدادها لإعادة فتح السفارتين"، مضيفاً: "اتفقنا مع السعودية على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيراً لفتحهما".

وكانت السعودية وإيران أعلنتا في 10 مارس استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين.

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