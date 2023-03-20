الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اولیانوف: الاتفاق بين طهران و الریاض ذو أهمیة استراتيجية

اولیانوف: الاتفاق بين طهران و الریاض ذو أهمیة استراتيجية
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

وصف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، اتفاق استئناف العلاقات بين ايران و السعودية، بأنه ذو أهمية استراتيجية لمنطقة غرب آسيا وأبعد منها .

العالم - ايران

وفي تغريدة له على صفحته في تويتر فجر اليوم الاثنين، قال اوليانوف: رفع مستوى العلاقات بين ايران و السعودية ذو أهمية استراتيجية للمنطقة (غرب آسيا) وأبعد منها .

وكانت طهران والرياض قد أنهتا، الجمعة قبل الماضية، سبع سنوات من القطيعة في بيان ثلاثي مع الصين، بعد ختام مباحثات استمرت أربعة أيام استضافتها بكين من 6 إلى 10 مارس/ آذار الحالي.

والمباحثات التي تُوّجت باتفاق المصالحة بين البلدين جاءت بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما ورد في البيان الثلاثي، وأدارها رئيس مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم وانغ يي، وشارك فيها من إيران أمين المجلس القومي الإيراني علي شمخاني، ومن السعودية عضو مجلس وزراء ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان.

روابط ذات صلة

الهواجس الامريكية والاسرائيلية من الاتفاق الايراني السعودي

كنعاني: الاتفاق الايراني -السعودي یكون القوة الدافعة لتحقيق الاستقرار في المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس نواب العراق يصوت على موعد انتخابات مجالس المحافظات

الدور الامريكي في تخريب اقتصادات الدول- الجزء الثاني

الدور الامريكي في تخريب اقتصادات الدول- الجزء الاول

امتدادا لزيارته الحالية الى بغداد؛ الادميرال شمخاني يجري مباحثات مع رئيس البرلمان والقضاء العراقيين

انقرة تعين سفيرا جديدا لها في طهران

الرئيس الصيني يدعو لفتح آفاق جديدة للعلاقات الصينية - الروسية