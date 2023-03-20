اولیانوف: الاتفاق بين طهران و الریاض ذو أهمیة استراتيجية

العالم - ايران

وفي تغريدة له على صفحته في تويتر فجر اليوم الاثنين، قال اوليانوف: رفع مستوى العلاقات بين ايران و السعودية ذو أهمية استراتيجية للمنطقة (غرب آسيا) وأبعد منها .

وكانت طهران والرياض قد أنهتا، الجمعة قبل الماضية، سبع سنوات من القطيعة في بيان ثلاثي مع الصين، بعد ختام مباحثات استمرت أربعة أيام استضافتها بكين من 6 إلى 10 مارس/ آذار الحالي.

والمباحثات التي تُوّجت باتفاق المصالحة بين البلدين جاءت بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما ورد في البيان الثلاثي، وأدارها رئيس مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم وانغ يي، وشارك فيها من إيران أمين المجلس القومي الإيراني علي شمخاني، ومن السعودية عضو مجلس وزراء ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان.