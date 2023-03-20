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الادميرال شمخاني يجري مباحثات مع رئيس البرلمان والقضاء العراقيين

الادميرال شمخاني يجري مباحثات مع رئيس البرلمان والقضاء العراقيين
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني" الذي يزور بغداد، كلا من رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي"، ورئيس القضاء الاعلى في هذا البلد "فائق زيدان".

العالم - ايران

وخلال تصريح لهما خلال اللقائين المنفصلين مع "الادميرال شمخاني"، هنأ "الحلبوسي" و"زيدان"، بالاتفاق الاخير بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات الثنائية؛ واكدا على دعم العراق لسير المضي بهذا الاتفاق.

واستعرض الجانبان، فرص التعاون الواسعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين ايران والعراق، مع تاكيدهما على ضرورة تذليل العراقيل التي تعترض هذا المسار والتسريع في وتيرة المشاريع الاقتصادية المشتركة.

الى ذلك، اعرب الادميرال شمخاني في هذين اللقائين، عن تقديره لقاء الجهود القيمة التي بذلتها الحكومة العراقية عبر استضافة 5 جولات من المفاوضات بين ايران والسعودية؛ مؤكدا على انها اسهمت بشكل مصيري في التوصل الى الاتفاق الثنائي الاخير.

واعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، ان المتابعة الجادة لملف الجريمة الامريكية الارهابية التي طالت قادة المقاومة (الشهيد سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاق دربهما)، وبذل الجهود المشتركة بهدف معاقبة جميع القائمين والضالعين في هذه الجريمة النكراء، لهو من اولويات البلدين ايران والعراق؛ مطالبا باستخدام كافة الطاقات القانونية والدولية المتاحة في هذا السياق.

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