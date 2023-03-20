اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة وتلاحم القوات المسلحة

العالم - ايران

وفي رسالة وجهها القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اعتاب رأس السنة الايرانية الجديدة وعيد النوروز اعتبر تزامن راس السنة الايرانية الجديدة مع بداية شهر رمضان المبارك بشرى سارة وعاما زاخرا بالخير والبركة لمنتسبي الجيش واسرهم الكريمة في كافة المجالات والجبهات الجهادية ، على درب المفاخر والابتكارات وتقديم الخدمات واستمرار المهمات الناجحة ، في مجال المهام الموكلة للحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية وضمان امن الحدود.

واضاف: مما لا شك فيه أن الاقتدار الدفاعي للجمهورية الإسلامية يعود إلى فضل الله والقيادة الحكيمة والعزيزة لنائب ولي العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) القائد العام للقوات المسلحة آية الله الإمام الخامنئي (مد ظله العالي) وفي ظل الارادة الراسخة التي لا تعرف الكلل والهمة العالية والجهد والانضباط لزملائنا في الجيش الثوري والمواكبة المخلصة من قبل سائر افراد القوات المسلحة وان هذا التماسك والوحدة يبشر بالرفعة المتزايدة لبلدنا الحبيب إيران.

ووجه اللواء موسوي التهنئة بمناسبة عيد النوروز المفعم بعطر ربيع القرآن لكل ابناء القوات المسلحة في جميع أنحاء الوطن الإسلامي وعائلاتهم الكريمة.