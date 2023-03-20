استطلاع رأي أمريكي يكشف مفاجأة بعد 20 عامًا من غزو العراق

العالم- العراق

وأشار الاستطلاع الذي نُشر، السبت، في مناسبة ذكرى مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق، إلى أن الحرب كلّفت دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من تريليوني دولار.

وقال الموقع إن فترة الفوضى والدمار التي أعقبت غزو العراق "جعلت جيلًا من الأمريكيين وقادتهم أكثر تشككًا في استخدام القوة العسكرية في الخارج، ولا سيما في الشرق الأوسط".

وأضاف الموقع: "صحيح أن غزو العراق قد أطاح بصدام، لكنه أشعل 20 عاما من حالة عدم الاستقرار في العراق، وألحق الضرر بمكانة أمريكا في العالم".

وسيطرت القوات الأمريكية على العاصمة العراقية بغداد في التاسع من أبريل عام 2003 وجاء في خطاب الرئيس جورج بوش أن "المهمة أُنجزت" في الأول من مايو 2003، بعد 5 أسابيع فقط من الغزو الأمريكي للعراق.

وذكر "أكسيوس" أنه بعد ذلك أمضت القوات الأمريكية ثماني سنوات في قتال عنيف، حيث قُتل ما يقدر بـ200 ألف عراقي وأكثر من 5 آلاف جندي أمريكي، كما كلفت الحرب الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 2 تريليون دولار، وفقًا للموقع.

وأظهر الاستطلاع الأخير أن هناك 31٪ فقط من الأمريكيين يعتقدون أن غزو العراق جعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا، بينما يرى 36٪ أن الولايات المتحدة كانت على حق، لافتًا إلى انقسامات حزبية؛ إذ يعتقد 58٪ من الجمهوريين أن الولايات المتحدة كانت محقة في الغزو، مقارنةً بنحو 26٪ من الديمقراطيين.