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الرئيس الصيني لبوتين: نحن شركاء بالتعاون الاستراتيجي الشامل ويجب أن تكون العلاقات وثيقة بين بلدينا

الرئيس الصيني لبوتين: نحن شركاء بالتعاون الاستراتيجي الشامل ويجب أن تكون العلاقات وثيقة بين بلدينا
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا، وذلك في مستهل اجتماع غير رسمي في الكرملين مع الرئيس فلاديمير بوتين.

العالم _ أوروبا

وقال الرئيس الصيني "يولي الجانب الصيني اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الصينية الروسية، لأن هناك منطقا تاريخيا في ذلك، لأننا أكبر الدول في المنطقة، فنحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل. هذا الوضع هو الذي يحدد أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين بلدينا".

ووصف الرئيس الصيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـالـ"صديق عزيز"، مشيرا إلى ازدهار روسيا في ظل حكم بوتين، وثقته بأن الشعب الروسي سيدعمه في الانتخابات المقبلة.

وقال شي جين بينغ: "عزيزي الرئيس بوتين، أنا اتصل بك دائما، فأنت صديقي العزيز".

ويُعقد اجتماع غير رسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الروسية موسكو، في الكرملين.

وأضاف رئيس جمهورية الصين الشعبية: "أنا سعيد للغاية بدعوتك لي لزيارة دولة إلى روسيا مرة أخرى، خاصة بعد إعادة انتخابي كرئيس لجمهورية الصين الشعبية، وقد اخترت روسيا كأول دولة لأقوم بزيارتها".

وقال شي جين بينغ لبوتين: "بفضل قيادتكم القوية، أحرزت روسيا تقدما كبيرا في ازدهار البلاد في السنوات الأخيرة، لديكم انتخابات قادمة العام المقبل وأنا متأكد من أن الشعب الروسي سيدعمكم فيها".

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الرئيس الصيني لبوتين: نحن شركاء بالتعاون الاستراتيجي الشامل ويجب أن تكون العلاقات وثيقة بين بلدينا

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