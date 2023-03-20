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الاتحاد الأوروبي يوافق على تزويد كييف بالذخيرة بقيمة ملياري يورو

الاتحاد الأوروبي يوافق على تزويد كييف بالذخيرة بقيمة ملياري يورو
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن خطة لتزويد كييف بالذخيرة بقيمة تصل إلى ملياري يورو، حسبما أوردته وكالة فرانس برس نقلا عن دبلوماسيين.

العالم _ أوروبا

وقالت الوكالة: "وافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على تخصيص ملياري يورو لشراء وتوريد ذخيرة لأوكرانيا".

يذكر أن اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ينعقد اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكد الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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