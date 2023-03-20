الولايات المتحدة تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار

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وقال بلينكن في بيان: "اليوم، تم السماح بالتخصيص رقم 34 من الولايات المتحدة للأسلحة والمعدات لأوكرانيا بمبلغ 350 مليون دولار".

وستشمل حزمة المساعدات الجديدة ذخيرة لراجمات "هيمارس" وعربات "برادلي" وقذائف المدفعية وصواريخ HARM المضادة للرادار والذخيرة المضادة للدبابات والقوارب النهرية وغيرها من المعدات.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكد الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد.. على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى."