آخر تطورات الإحتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية بلبنان

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن هذا الحراك كان يعتمد المطالبة بانصاف المتقاعدين الذين باتت رواتبهم التقاعدية أقل من 40 دولار تقريبا في ظل ارتفاع اسعارالسلع والمواد الغذائية وفي ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

ولفت مراسلنا الى وجود من انضم الى هؤلاء المتقاعدين عدد من النقابات وجمعيات المودعين من أجل مناصرتهم والوقوف لجانبهم وهم يتوعدون بأنهم سيتابعون هذه المسيرة الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم.

وكان تظاهر اللبنانيون احتجاجا على الانهيار المالي وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان بفعل ازدياد اسعار السلع والمواد الغذائية وتردي الاوضاع الطبية .



ونفذ المتقاعدون العسكريون من كل القطاعات وقفة احتجاجية في وسط بيروت طالبوا خلالها بتحسين رواتبهم التي باتت تمثل اقل من خمسين دولار شهريا. وتوعدوا بتصعيد تحركاتهم في حال لم تستجب لهم السلطات المسؤولة. وقد انضم الى تحرك المتقاعدين عدد من النقابات العمالية . واستخدمت القوى الامنية الغازات المسيلة للدموع والقنابل الدخانية لتفريق المحتجين.

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