الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة

الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أقيم حفل عيد النوروز العالمي بحضور دبلوماسيين من جمهورية إيران الإسلامية و 11 دولة في منطقة النوروز ، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش مساء الاثنين بالتوقيت المحلي في مقر المنظمة.

العالم - ايران

واجتمع سفراء وممثلو 12 دولة في منطقة النوروز ، قبل الاحتفال بيوم النوروز العالمي ، حول مائدة اقامها الوفد الإيراني في مقر الأمم المتحدة للاحتفال بهذا العيد القديم.

وأقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 253/64 ، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2010 بمبادرة من جمهورية إيران الإسلامية و 11 دولة في منطقة النوروز ، يوم 21 مارس من كل عام.

وجاء في هذا القرار: يحتفل بالنوروز كبداية العام الجديد (حسب التقويم الهجري الشمسي) من قبل أكثر من 300 مليون شخص حول العالم ، ومنذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، تحتفل شعوب البلقان والبحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ومناطق أخرى بهذا العيد.

واضاف ان النوروز باعتباره مظهرًا من مظاهر وحدة التراث الثقافي والتقاليد لعدة قرون ، يلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل ومُثُل السلام وحسن الجوار.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ايران تحتفل بعامها الهجري الشمسي الجديد

وزير الخارجية الايراني يهنئ وزراء خارجية دول النوروز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مندوب ايران ينتقد بشدة تقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان

شاهد بالفيديو.. باريس من مركز العطور العالمية الی مركز للقمامة

الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة

الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز

عبد اللهيان: سياسة المواجهة والعقوبات ستواجه برد إيران

غوتيريش: نوروز هو احتفال بالتراث الثقافي والتنوع الغني للبشرية