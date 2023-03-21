الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة

العالم - ايران

واجتمع سفراء وممثلو 12 دولة في منطقة النوروز ، قبل الاحتفال بيوم النوروز العالمي ، حول مائدة اقامها الوفد الإيراني في مقر الأمم المتحدة للاحتفال بهذا العيد القديم.

وأقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 253/64 ، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2010 بمبادرة من جمهورية إيران الإسلامية و 11 دولة في منطقة النوروز ، يوم 21 مارس من كل عام.

وجاء في هذا القرار: يحتفل بالنوروز كبداية العام الجديد (حسب التقويم الهجري الشمسي) من قبل أكثر من 300 مليون شخص حول العالم ، ومنذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، تحتفل شعوب البلقان والبحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ومناطق أخرى بهذا العيد.

واضاف ان النوروز باعتباره مظهرًا من مظاهر وحدة التراث الثقافي والتقاليد لعدة قرون ، يلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل ومُثُل السلام وحسن الجوار.