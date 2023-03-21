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سفير ايران بالامم المتحدة: النوروز يعزز السلام والتضامن

سفير ايران بالامم المتحدة: النوروز يعزز السلام والتضامن
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر أمير سعيد إيرواني ، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة ، ان النيروز ، الذي يزيد عمره عن 3000 عام ، يحتفل به مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم باعتباره أقدم احتفال لبداية عام جديد.

العالم - ايران

واشار ايرواني في كلمته يوم الاثنين خلال الاحتفال بعيد النوروز العالمي إلى تسجيل النوروز في قائمة التراث الثقافي غير المادي العالمي بمبادرة مشتركة من إيران و 11 دولة في المنطقة ، وقال إن النوروز هو اللغة المشتركة لكثير من الناس من مختلف البلدان والأعراق ، وفي الوقت نفسه ، القيم الإنسانية الحقيقية ، أي أنها تعزز السلام والتضامن والتعاطف والصداقة.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الأمم المتحدة: النوروز هو مظهر من مظاهر وحدة التراث الثقافي ، وهذا التقليد يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الروابط بين الناس على أساس مبادئ التعايش وحسن الجوار. التقاليد التي لا تقتصر على الحدود.

كما أعرب إيرواني في بداية العام الجديد عن تعاطفه مع أسر ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا وكذلك ضحايا الزلزال في مدينة خوي بإيران.

بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، شاركت السيدة لاشيزارا ستويفا ، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذه المنظمة (اكوسوك)، وسفراء ودبلوماسيون 11 دولة أخرى في منطقة النوروز إلى جانب إيران ، حيث ألقى بعضهم كلمات قصيرة هناوا فيها بهذا العيد القديم ورأس السنة الجديدة حسب التقويم الهجري الشمسي.

يذكر انه في عام 2009 ، وبمبادرة من إيران وبالتعاون والمشاركة من أذربيجان وتركيا والهند وباكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان ، تم تسجيل النوروز كواحدة من أكبر وأقدم تراث بشري غير مادي في قائمة التراث غير المادي للإنسانية ، وفي عام 2016 ، انضمت اليها أيضًا خمس دول اخرى هي أفغانستان وتركمانستان وطاجيكستان وكازاخستان والعراق ليصل عدد الأعضاء إلى 12 دولة.

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