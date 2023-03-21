کنعاني: العداء لإيران جزء ثابت للسياسة الخارجية للادارة الامريكية

العالم - ايران

وكتب ناصر كنعاني ، الیوم الثلاثاء ، ردًا على الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة حلول عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد (1402 ه.ش) ، أن العداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني جزء ثابت من السياسة الخارجية للنظام الأمريكي ، ويظهر في رسالات يبعثها المسؤولون الأمريكيون كل عام بمناسبة عيد النوروز.

وأضاف: إن الادعاء الكاذب بدعم المرأة الإيرانية وفي نفس الوقت استمرار فرض العقوبات الجائرة وتشديدها ضد الشعب الإيراني، ان دل على شي انما يدل علی نفاق وعداء النظام الأمريكي وقياداته المناهضين لإيران.

يذکر أن الرئيس الامريكي بعث رسالة بمناسبة النوروز ، ادعى فيها من جديد كذبا وزورا دعم الشعب الإيراني.