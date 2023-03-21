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محادثات ثنائية في موسكو بين بوتين وشي جين بينغ

محادثات ثنائية في موسكو بين بوتين وشي جين بينغ
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو حاليا لقاء قمة ثنائيا قبل أن ينضم إليهما أعضاء الوفدين الروسي والصيني.

العالم-روسيا

ووفقا لجدول أعمال اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، سيتم أيضا عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين في الكرملين.

كذلك من المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني، اليوم الثلاثاء، على ما يقرب من 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي "بيان مشترك من قبل روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

ووصل الرئيس الصيني إلى موسكو أمس الاثنين، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر حتى غد الأربعاء، وهي أول رحلة يقوم بها شي جين بينغ إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

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محادثات ثنائية في موسكو بين بوتين وشي جين بينغ

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