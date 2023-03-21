رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس السوري

العالم- إيران

ونوقشت في هذا الاجتماع، الذي حضره سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا "مهدي سبحاني"، ونائب وزير الخارجية الأسبق عباس عراقجي، مواضيع مختلفة، من بينها التطورات الدولية والإقليمية، لا سيما المستجدات في العلاقات الخارجية السورية وإقامة العلاقات بين السعودية وإيران.

واشار خرازي خلال اللقاء الى الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا قبل نحو شهرين والذي ادى الى مصرع عدد كبير من الشعب السوري وخلف دمارا كبيرا وقدم تعازيه في هذا الحادث و اعرب عن مواساته و تضامنه مع سوريا حكومة وشعبا.

من جانبه قدم الرئيس السوري بشار الاسد شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية لما قدمته من المساعدات للشعب السوري في مجال مكافحة الارهاب ومواجهة التهديد الخارجي وكذلك مساعداتها لمنكوبي الزلزال.