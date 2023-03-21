جلسة مباحثات ثنائية بين السوداني وأردوغان تناولت مجمل العلاقات بين البلدين

العالم-العراق

ووفقا للبيان الحكومي، ان :"مراسم الاستقبال شهد عزف النشيدين الوطنيين العراقي والتركي في القصر الرئاسي، واستعراض السوداني والرئيس أردوغان حرس الشرف، وتحيّة علمي الدولتين وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين إطلاقةً، تحية للوفد الزائر".

واضاف "حيث أجرى رئيس الوزراء والرئيس التركي جلسة مباحثات ثنائية، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمّ الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

و وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالعراق.

وبحسب الجانب التركي، سيناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، ملف المياه كملف رئيسي، وهي القضية التي يوليها الجانب العراقي أهمية كبيرة ويعتبرها سيادية.

كما سيناقش السوداني الملف الأمني المتعلق بحزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق والمناطق الحدودية بين البلدين، وضبط الحدود، وعمل المعابر الحدودية، وملف الطاقة، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، وغيرها من القضايا.