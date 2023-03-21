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بوتين وشي جين بينغ يوقعان وثيقتين لتعميق العلاقات الروسية الصينية

بوتين وشي جين بينغ يوقعان وثيقتين لتعميق العلاقات الروسية الصينية
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في موسكو اليوم الثلاثاء، وثيقتين لتعميق العلاقات الروسية الصينية وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي حتى العام 2030.

العالم-روسيا

والوثيقتان هما: "بيان مشترك من قبل روسيا والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوثائق الموقعة تعكس مستوى العلاقات بين موسكو وبكين، والتي هي عند أعلى مستوى في التاريخ، كذلك لفت إلى أن الوثائق الموقعة مع الصين اليوم تتضمن هدفا بمضاعفة حجم التجارة معها.

وعقدت اليوم في قصر الكرملين الكبير في العاصمة الروسية مباحثات القمة بين بوتين وشي، وجرت على مرحلتين الأولى في إطار اجتماع مغلق وضيق بين الزعيمين، والمرحلة الثانية جرت في إطار اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، وعقب ذلك تم توقيع مجموعة من الوثائق.

وشارك في المباحثات من الجانب الروسي نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومعاونا الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين ويوري أوشاكوف والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيؤلينا ومدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف ورئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية يوري بوريسوف.

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بوتين وشي جين بينغ يوقعان وثيقتين لتعميق العلاقات الروسية الصينية

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