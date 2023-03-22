الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمات صهيونية تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان

منظمات صهيونية تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمات صهيونية أمس الثلاثاء نيتها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

العالم - فلسطين المحتلة

فيما دعت منظمات ومؤسسات فلسطينية، للاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وتأتي دعوات اقتحام الأقصى من قبل منظمات "الهيكل" المزعوم، وسط حالة توتر تسود مدينة القدس ومدن الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فضلاً عن تأكيد فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن نقف مكتوفي الايدي إزاء اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى المبارك.

يشار إلى أن رمضان 2021، شهد حالة من التوتر الأمني في باحات الأقصى، اندلعت خلالها انتفاضة شعبية فلسطينية طالت كافة المدن والقري الفلسطينية بما فيها الداخل المحتل، انتهت بشن جيش الاحتلال عداوناً على قطاع غزة أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة المئات، بالإضافة لتدمير عشرات المنازل والمباني السكنية.

روابط ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بدعوة جماعة الهيكل

' منظمات الهيكل ' المزعوم تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اعتداء صاروخي اسرائيلي علی مطار حلب الدولي

في ذكرى استشهاد الشيخ المؤسس.. حماس: ماضون على دربه متمسكون بخيار المقاومة الشاملة

منظمات صهيونية تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان

الرئيس الصيني يغادر موسكو

كلمة مرتقبة للسيد نصر الله اليوم الاربعاء

عبدالمجيد تبون: الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية