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الرئيس الصيني يغادر موسكو

الرئيس الصيني يغادر موسكو
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها الأساسي تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين.

العالم - أسيا والباسيفيك

ورافق شي جين بينغ على في مطار فنوكوفو، نائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو.

وتحمل الزيارة التي هي الزيارة الخارجية الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثالثة،أهمية كبيرة. ويرى المراقبون أن هناك تطورا واضحا في العلاقة الاقتصادية ما بين روسيا والصين بعد زيارة الرئيس الصيني لموسكو مع وفد كبير جداً الذي يمثل كل القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى وزير دفاعه.

وأكد شي جين بينغ أن روسيا والصين تنشئان نموذجا جديدا للعلاقات بين القوى العظمى، مؤكدا أن علاقاتهما مبنية على مبادئ "عدم الانحياز وعدم المواجهة وليست موجهة ضد طرف ثالث".

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