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حملة لتعزيز الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك

حملة لتعزيز الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

أطلق مقدسيون دعوات للمشاركة في حملة “سنُفطر بالقدس”؛ لحثّ الفلسطينيين للإفطار في المسجد الأقصى المبارك والأزقة المحيطة به، خلال شهر رمضان المبارك.

العالم - فلسطين

ومنذ أيام استنفر المرابطون جهودهم الميدانية والإلكترونية؛ في إطار الدعوات لتكثيف الاعتكاف والوجود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الكريم.

وتهدف الحملة لتكثيف التواجد في أزقة القدس خلال الشهر الكريم، وإعمار المسجد بالمصلين والمرابطين، في إطار إثبات الحق الفلسطيني بالمدينة وكل مقدساتها.

وتأتي الدعوات في ظل توعد المستوطنين باقتحامات كبيرة لـ “الأقصى” في “عيد الفصح” العبري، وما يُعانيه المقدسيون عامة، والمرابطون خاصة من مضايقات واعتداءات صهيونية تزداد حدتها في شهر رمضان،

وتتمثل الاعتداءات بالاعتقالات المتكررة والاعتداء بالضرب، والاستدعاءات للتحقيق وقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، فضلاً عن المنع من السفر.

ويترقب المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى “عيد الفصح” العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/ أبريل المقبل.

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