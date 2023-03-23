مجرمو الحرب يتهمون بوتين باختطاف اطفال اوكرانيين.. الثلاثة الذين قتلوا 11 مليون انسان!

وتساءل الكثير من المغردين حول سبب عدم صدور هكذا مذكرة بحق رؤساء ومسؤولين غربيين حاليين وسابقين متورطين في قتل مئات الالاف من المدنيين بسبب حروب اشعلوها هنا وهناك.

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الخبر.. اولى التغريدات.. رؤى لدراسات الحرب كتبت: محكمة الجنايات الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين بسبب نقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا لتبنيهم وتربيتهم... أما وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد كلينتون مادلين أولبرايت فترى أن قتل نصف مليون طفل عراقي أمر ضروري لتحقيق أهداف أمريكا في المنطقة.

وقال شؤون روسية: رئيس البرلمان الروسي ردًا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة إعتقال بحق بوتين: اوراقكم لا تنطبق على روسيا، يفهم الغرب بأنه ما دام إن هناك بوتين فهناك روسيا لهذا السبب يهاجمونه تكمن قوة بوتين في دعم الشعب لذا إننا نعتبر أي اعتداء على رئيس روسيا إعتداء على بلدنا.

وكتب عباس امر الله: في غضون 23 سنة هؤلاء الثلاثة اللطفاء والمسالمين في الصورة غزوا 9 دول وتسببوا بمقتل 11 مليون انسان وتهجير عشرات الملايين لكن لا أحد أطلق عليهم لقب (مجرم حرب) لكن محكمة العدل الدولية أصدرت قبل ايام مذكرة إعتقال لبوتين بهذه التهمة.