وزيرا خارجية إيران وأستراليا يؤكدان ضرورة استمرار الحوار بين البلدين

العالم - إيران

وقدم وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الأسترالية الذي جرى اليوم الأربعاء، شكره لها على تلقي التهنئة بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الإيرانية الجديدة وأكد على استمرار النهج الدبلوماسي.

وقال أميرعبداللهيان: إننا نولي اهتماما لعلاقاتنا مع أستراليا وهناك موضوعات متنوعة بين إيران وأستراليا يمكن استثمارها للتعاون في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى مساعي البلدين في مكافحة الإرهاب، وأضاف أن حرس الثورة الإسلامية الإيراني هو أكثر القوات اقتدارا في مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش في المنطقة ويلعب دورا مهما في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وحول تواجد أحد زعماء خلية الأهوازية الإرهابية في أستراليا أكد أميرعبداللهيان أن هذه الخلية تتهم بقتل واغتيال المواطنين العاديين في إيران.

من جانبها هنأت وزير الخارجية الأسترالية بني وانغ خلال هذا الاتصال اميرعبداللهيان بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد وأكدت على ضرورة استمرار النهج الدبلوماسي بين إيران وأستراليا، وأضافت: نعتقد باستمرار فتح المسار الدبلوماسي لإزالة سوء التفاهم.

ورحبت باستمرار الحوار بين إيران والغرب والتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبرته تعاونا بناءا.