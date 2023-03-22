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مكتب قائد الثورة الإسلامية يعلن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان المبارك

مكتب قائد الثورة الإسلامية يعلن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان المبارك
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب قائد الثورة الاسلامية آيةالله السيدعلي الخامنئي يوم غد الخميس غرة شهر رمضان المبارك.

العالم - إيران

وذكر بيان لمكتب قائد الثورة الاسلامية أنه "قد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة بعد غروب الأربعاء ٢٩ شعبان في عدة أماكن في إيران".

وأضاف البيان أنه "بذلك يكون غداً الخميس أول أيام الشهر الفضيل، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع فيه لصالح الأعمال".

بدوره أعلن مكتب المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، عن غرة شهر رمضان المبارك.

وذكر بيان لمكتب السيستاني، أنه "قد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة في عدة أماكن في العراق وفي بعض المناطق المجاورة له".

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