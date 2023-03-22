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يستهتر بأبسط القوانين الدولية..

انتقاد سوري لتصريحات 'سموتريتش' ضد الأردن وفلسطين..

انتقاد سوري لتصريحات 'سموتريتش' ضد الأردن وفلسطين..
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أدانت الخارجية السورية 'تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" العنصرية تجاه الأردن وفلسطين'.

وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين: "لا تستغرب سوريا التصريحات العنصرية المتكررة لمسؤولي الكيان الإسرائيلي، فهي تعبير واضح عن حقيقة هذا الكيان ومدى عدوانيته وأطماعه التوسعية في دول المنطقة، وحجم استهتاره بأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ولفت البيان إلى تأكيد سوريا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه، بما في ذلك استقلاله وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تؤكد دعمها لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها.

وكان سموتريتش صرح في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي الإسرائيلي المقرب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وفق ما جاء في مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف سموتريتش الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية معلنا "بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى ديارهم".

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