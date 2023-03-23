آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

العالم - خاص بالعالم

شلل أصاب كيان الاحتلال الاسرائيلي بفعل نزول عشرات الالاف الى الشوارع وكافة الطرقات بتل ابيب والقدس وحيفا وهرتسيليا أضافة الى150 موقع وأغلاق الشوارع الرئيسية ورفع شعارات لاسقاط نتنياهو وحكومتة والتي تعرض بعض أعضائها للضرب والشتم من قبل المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة عليهم بالهراوات والخيالة والمياة العادمه واعتقال العشرات.



ووسط كل هذه التظاهرات وحالة الغضب يواصل الكنيست التصويت لتشريع القوانين لاضعاف القضاء وتدخل المحكمة العليا فيما عبر قادة أمنيون وسياسيون عن تخوفهم من عصيان الجيش في حال استمرار الأزمة والانقلاب على القضاء.



ودعت أطراف فيما يعرف بالحراك الجماهيري داخل الكيان الى عصيان يشمل كافة نواحي الحياة خلال الفترة القادمة.

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