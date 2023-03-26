الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

استمرار الإحتجاجات داخل الكيان رفضا لسياسات حكومة نتنياهو

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

مزيد من التدهور السياسي في الكيان الاسرائيلي، فاقمت منه، الانشقاقات داخل حزب الليكود بزعامة  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط الضغوط الهائلة الناجمة عن التظاهرات والاحتجاجات الحاشدة غير المسبوقة داخل الكيان، رفضا لحزمة التعديلات القضائية التي يدفع باتجاه اقرارها نتنياهو.

العالم - خاص بالعالم

جديد تلك الانقسامات انضمام 'يولي أدلشتين' رئيس لجنة العلاقات الخارجية والحرب في الكنيست لدعوة أطلقها وزير الحرب الليكودي *يوآف غالانت* الليكودي ايضا، لتعليق تعديلات مقترحة على النظام القضائي، تسببت في جدل وانقسام وأثارت احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها حكومة نتنياهو في الكنيست عن الليكود.

كذلك رحب النائب البارز عن ليكود *دافيد بيتان* بتصريحات 'جالانت' وتحدث النائب *إيلي دالال* عن تفضيله لتعليق التصديق على التشريع، وسط توقعات بخروج اصوات رافضة للتعديلات من داخل البيت الليكودي.

وكان وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت اعلن ان الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل الى الجيش وقوات الامن ،مؤكدا ان الاوضاع تمثل خطرا على امن الكيان الذي يواجه تحديات أمنية غير مسبوقة..

يوآف غالانت وزير الحرب الإسرائيلي:"الظرف يستدعي وقف عملية سن التشريعات لما تشكله من خطورة على الأمن، أرى كيف يتآكل مصدر قوتنا، وكوزير أرى الشرخ يتعمق ولن أدعم هذا النهج".

ومع اصرار نتنياهو السير في مشروع التعديلات القضائية، تتحول الشوارع الى ساحة للعنف والقمع والمواجهة بين الشقوة الامنيةو المتظاهرين ،وسط تحذيرات من اندلاع حرب اهلية كان حذر من خطر حدوثها كبار القادة الاسرايئليين وبينهم.

رئيس الكيان اسحاق هرتزوغ ووزير الحرب السابق بني غانتس ،حيث تدل الشواهد على أن الطرف الذي يبادر إلى ممارسة العنف هم مؤيدي الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية المتطرفة، ومعظمهم من أتباع التيار الديني القومي المتطرف.

وقال متظاهر:"نحن هنا للدفاع عن قيمنا الديمقراطية، سنستمر في القدوم ما دام الأمر يتطلب الحفاظ على أسلوب الحياة وقيم هذا البلد".

وقالت متظاهرة:"أنا قلقة بشأن المستقبل، وأخشى على حقوقي التي يمكن أن تنتزع مني في لحظة إقرار القانون".

وتظاهرت حشود هائلة من الاسرائيليين في أنحاء الكيان، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها وجرت اعتقالات بالجملة من المحتجين، وذلك قبل أسبوع حاسم يتوقع أن يشهد مزيدا من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية تتهم "إسرائيل" بمحاولة جر المنطقة للتصعيد

انحسار للوجود الاميرکي في المنطقة وبداية نهاية امريکا في سوريا

الاحتلال يعتقل 3 شبان من مخيم في 'طولكرم' والمقاومون يتصدون+ فيديو

هل ستطيح التعديلات القضائية بحكومة نتنياهو ؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المحكمة العليا الإسرائيلية تمهل نتنياهو أسبوعا.. عندما يُسحق نتنیاهو بین قراره إصلاح القضاء وحكم قاضي المحكمة العليا!

بالفيديو.. حراكا عسكريا وأمنيا تشهده الخرطوم لتكوين جيش سوداني موحّد

نواب أمريكيون يطالبون بإنهاء التواجد العسكري لقواتهم في سوريا

جبران باسيل: لبنان الكيان والوطن والدولة في خطر

بالفيديو.. حكومة الاحتلال تطرح مناقصات لأكثر من 1000 وحدة استيطانية

بانوراما.. الإنقسام الاسرائيلي المتزايد يتغلغل إلى الجيش وقوات الأمن