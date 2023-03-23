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باقري يغرد حول اجتماعه مع الترويكا الأوروبية في أوسلو

باقري يغرد حول اجتماعه مع الترويكا الأوروبية في أوسلو
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

قال المساعد السياسي لوزير الخارجية عن لقائه مع المدراء السياسيين للترويكا الأوروبية في أوسلو: لا نفوت أي فرصة لتوضيح وجهات نظرنا والتحذير من بعض الأخطاء في الحسابات ونحن مصممون على تعزيز مصالحنا الوطنية، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية.

العالم - إيران

وكتب علي باقري كني، المساعد السياسي لوزارة الخارجية، في تغريدة مساء الأربعاء عن لقائه بالمدراء السياسيين للترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وإنجلترا) في النرويج: لقد اجتمعت مع المدراء السياسيين للدول الأوروبية الثلاث في أوسلو وناقشنا مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: لا نفوت أي فرصة لتوضيح وجهات نظرنا والتحذير من بعض الحسابات الخاطئة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية: نحن مصممون على النهوض بمصالحنا الوطنية، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية.

وأكد حساب وزارة الخارجية الألمانية على تويتر أمس الأربعاء، إجراء محادثة بين دبلوماسيين من ثلاث دول أوروبية (ألمانيا وإنجلترا وفرنسا) و إيران في النرويج، وردا على بعض التقارير التي زعمت أن علي باقري كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين التقى في النرويج، المدراء السياسيين لوزارات خارجية إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإنريكي مورا، مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وناقشوا إحياء الاتفاق النووي .

وزعمت برلين أيضا أن هذه المحادثة كانت مخصصة لقضايا أخرى غير الاتفاق النووي وقالت هذه التغريدة: "نعم، تم عقد اجتماع بين دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان والجانب الإيراني لتوضيح موقفنا من التوتر الإيراني في كثير من المجالات. ولكن لا يوجد حتى الآن أي أنباء عن أي مفاوضات أخرى، حتى فيما يتعلق بالاتفاق النووي".

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