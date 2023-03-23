من هو الشهيد ابوخديجة كي يقوم الاحتلال باغتياله في طولكرم؟

وقال مراسلنا ان التقارير الطبية ذكرت ان الشهيد اصيب بعدة رصاصات في رأسه مما استشهاده على الفور، موضحاً ان الشهيد امير ابوخديجة وفقاً للمعلومات هو قائد كتيبة الرد السريع في مدينة طولكرم، وهي كتيبة مقاومة يقودها الشهيد.

واشار مراسلنا الى ان القوى الاسرائيلية الخاصة التي وصلت الى طولكرم كانت تهدف الى اغتياله على الرغم من الجيش الاسرائيلي قال ان الهدف منه اعتقال ابو خديجة، وزعم ان الشهيد قاومهم ولذلك اضطر ان يقوم بتصفيته، لكن شهود العيان اكدوا ان القوة الخاصة الاسرائيلية كانت معنية بعملية القتل وانها قامت باطلاق الرصاص بشكل مباشر على رأس ابو خديجة بهدف القتل وليس بهدف اعتقاله كما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي.

واكد مراسلنا، ان عدد شهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري قد وصل الى 90 شهيداً غالبيتهم تمت تصفيتهم بهذه الطريقة، مشيراً الى ان كتيبة جنين وكتيبة عرين الاسود وكتيبة الرد السريع ليست ظاهرة عابرة كما يروج الاحتلال الاسرائيلي، بل هي ظاهرة ممتدة مقاومة للاحتلال كما يراها الكثير من المراقبين وحتى الاسرائيليين وانها ستمتد الى مدن ومواقع اخرى، مشدداً على ان الاحتلال يحاول وأد هذه الظواهر بعمليات اغتيال قادتها.

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