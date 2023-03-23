الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣
١١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو:

أميرعبداللهيان سيلتقي لافروف في روسيا الأربعاء المقبل

أميرعبداللهيان سيلتقي لافروف في روسيا الأربعاء المقبل
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسين أميرعبداللهيان" سيلتقي نظيره الروسي "سيرغي لافروف" في موسكو يوم الأربعاء القادم (۲۹ مارس) الجاري.

العالم - إيران

وأكدت وكالة الانباء الروسية الحكومية "ريانوفوستي" نقلا عن وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين سيناقشان حسب البرنامج الذي خصص لهما حول برنامج العمل المشترك (الاتفاق النووي) ومشاريع الطاقة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد رحب في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني في يوم 13 مارس الجاري بتوصل كل من إيران والسعودية إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الثنائية.

وكان الوزيران الإيراني والروسي قد ناقشا في المؤتمر الرباعي (إيران وتركيا وروسيا وسوريا) السبل الكفيلة لتسوية المشاكل القائمة بين تركيا وسوريا.

كما ناقش أميرعبداللهيان ولافروف في محادثاتهما تطورات الأزمة في أوكرانيا حيث أكد الأول أن السياسة المبدئية التي تنتهجها الجمهورية الاسلامية الإيرانية تقوم على أساس أن الحل السياسي والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية هذه المشكلة.

روابط ذات صلة

مباحثات هاتفية مهمة بين عبداللهيان ولافروف...وهذا مضمونها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا..محتجون يغلقون الطرقات المؤدية إلى مطار شارل ديغول

مناوشة بحرية بين العدوين الصين والولايات المتحدة.. شاهد الفيديو

موسكو: أميرعبداللهيان سيلتقي لافروف في روسيا الأربعاء المقبل

خرازي يلتقي الأمين العام لحزب الله

شاهد بالفيديو.. من هو الشهيد ابوخديجة كي يقوم الاحتلال باغتياله في طولكرم؟

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا جزء من روسيا