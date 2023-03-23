أميرعبداللهيان سيلتقي لافروف في روسيا الأربعاء المقبل

العالم - إيران

وأكدت وكالة الانباء الروسية الحكومية "ريانوفوستي" نقلا عن وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين سيناقشان حسب البرنامج الذي خصص لهما حول برنامج العمل المشترك (الاتفاق النووي) ومشاريع الطاقة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد رحب في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني في يوم 13 مارس الجاري بتوصل كل من إيران والسعودية إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الثنائية.

وكان الوزيران الإيراني والروسي قد ناقشا في المؤتمر الرباعي (إيران وتركيا وروسيا وسوريا) السبل الكفيلة لتسوية المشاكل القائمة بين تركيا وسوريا.

كما ناقش أميرعبداللهيان ولافروف في محادثاتهما تطورات الأزمة في أوكرانيا حيث أكد الأول أن السياسة المبدئية التي تنتهجها الجمهورية الاسلامية الإيرانية تقوم على أساس أن الحل السياسي والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية هذه المشكلة.