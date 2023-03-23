الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مناوشة بحرية بين العدوين الصين والولايات المتحدة.. شاهد الفيديو

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

رسالة عسكرية وسياسية متبادلة بين القطبين الدوليين الصين والولايات المتحدة، تتنامى مع تصاعد حدة الخلافات بين الطرفين العدوين.

آخر المستجدات الخلافية، اعلان الجيش الصيني انه ابعد مدمرة أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

وقال ان مدمرة الصواريخ الامريكية الموجهة ميليوس دخلت بشكل غير قانوني وبدون موافقة الحكومة، المياه الإقليمية للصين، وحذر من ان قواته ستبقى في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية، والأمن والسلام والاستقرار بحزم.

على الفور ردت القوات الامريكية ووصفت التصريحات الصينية بإبعادِ المدمرة بالكاذبة، وزعمت أنها تقوم بعملياتها الروتينية في بحر جنوب الصين وفق القانون الدولي ولم تطرد، معلنة الاصرار على مواصلة الطيران والإبحار والعمليات أينما يسمح القانون الدولي بذلك حسب تعبيرها.

وتطالب الصين بالسيادة الكاملة تقريبا على بحر الصين الجنوبي، الممر المائي الاستراتيجي الذي تعبر خلاله ترليونات الدولارات من التجارة سنويا، على الرغم من قرار لمحكمة دولية رأى أن المطالبة الصينية لا تستند إلى أساس قانوني.

روابط ذات صلة

شاهد.. اسباب الخشية الامريكية من التعاون الصيني الروسي؟

البيت الأبيض: لا مؤشرات حتى الآن على أن الصين قررت تزويد روسيا بالأسلحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مناوشة بحرية بين العدوين الصين والولايات المتحدة.. شاهد الفيديو

موسكو: أميرعبداللهيان سيلتقي لافروف في روسيا الأربعاء المقبل

خرازي يلتقي الأمين العام لحزب الله

شاهد بالفيديو.. من هو الشهيد ابوخديجة كي يقوم الاحتلال باغتياله في طولكرم؟

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا جزء من روسيا

 الداخلية اليمنية تستعرض تفاصيل 288.866 إنجازاً أمنياً خلال 8 أعوام 