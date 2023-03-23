مناوشة بحرية بين العدوين الصين والولايات المتحدة.. شاهد الفيديو

آخر المستجدات الخلافية، اعلان الجيش الصيني انه ابعد مدمرة أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

وقال ان مدمرة الصواريخ الامريكية الموجهة ميليوس دخلت بشكل غير قانوني وبدون موافقة الحكومة، المياه الإقليمية للصين، وحذر من ان قواته ستبقى في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية، والأمن والسلام والاستقرار بحزم.

على الفور ردت القوات الامريكية ووصفت التصريحات الصينية بإبعادِ المدمرة بالكاذبة، وزعمت أنها تقوم بعملياتها الروتينية في بحر جنوب الصين وفق القانون الدولي ولم تطرد، معلنة الاصرار على مواصلة الطيران والإبحار والعمليات أينما يسمح القانون الدولي بذلك حسب تعبيرها.

وتطالب الصين بالسيادة الكاملة تقريبا على بحر الصين الجنوبي، الممر المائي الاستراتيجي الذي تعبر خلاله ترليونات الدولارات من التجارة سنويا، على الرغم من قرار لمحكمة دولية رأى أن المطالبة الصينية لا تستند إلى أساس قانوني.