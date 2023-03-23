منصة "شاهد": مسلسل "معاوية" لن يعرض

العالم-السعودية

وفي رد على سؤال لأحد المغردين حول ما إذا كان المسلسل سيعرض أم لا، أجاب الحساب الرسمي للمنصة التابعة لشبكة MBC: "مسلسل (معاوية) خارج السباق الرمضاني".

وفي الواقع، كان العمل قد واجه مشاكل كثيرة منذ الإعلان عن بدء تصويره بإشراف المخرج طارق العريان.

ونهاية الشهر الماضي، انفجر الجدل حول العمل، بعد احتجاجات من مرجعيات اسلامية اعتبرت أن العمل قد "يثير النعرات الطائفية". كما انتشر وقتها خطاب قيل إنه من مكتب الشبكة في العراق موجّه إلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يؤكد فيها أن العمل لن يعرض في العراق، "التزاماً بقواعد البث الإعلامي الصادر عن الهيئة".

لكن إدارة MBC عادت وأكدت أن هذا الخطاب مفبرك، وفي بيان صادر في مطلع شهر مارس/ آذار الحالي، أوضحت أن "تلك الخطابات التي تحمل شعارات MBC هي خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة، لذا فإن كل من يتناقلها أو يروّج لها عن قصد أو عن غير قصد سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية أصولاً.. كما توضح مجموعة MBC أن مسلسل "معاوية" ما زال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً " حسب تعبيره .

وأخيرا جاء الرد قبل ساعات ومع انطلاق موسم العرض الرمضاني، من منصة "شاهد" لتؤكد أن العمل لن يعرض حالياً وهو مؤجل لوقت لم تحدده.