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السفير الإيراني 'آل صادق': العراق يقوم بدور ريادي في المنطقة

السفير الإيراني 'آل صادق': العراق يقوم بدور ريادي في المنطقة
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد كاظم آل صادق، اليوم الخميس، أن العراق يقوم بدور ريادي في المنطقة، فيما أوضح أوجه التعاون الاقتصادي.

العالم - العراق

وقال آل صادق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" البلدين يتعاونان اقتصادياً في مجالات التجارة والطاقة والنقل، كذلك هنالك تعاون في المجال الثقافي ونتطلع لمزيد من التعاون في هذه المجالات".

وأضاف، أن" العراق في الجانب السياسي كان له دور كبير في عودة الحوار والمحادثات البناءة بين الجمهورية الإسلامية ودول المنطقة"، معربا عن" شكره لدور العراق البناء".

وأشار إلى، أن" بلاده تتطلع إلى المزيد من المساعي ليعم الأمن والأمان والسلام على شعوب المنطقة وبلدانها"، لافتا إلى، أن" العراق بدأ يتعافى ويقوم بدوره الريادي في المنطقة كبلد كبير ومهم".

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