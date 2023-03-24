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وسط احتجاجات غير مسبوقة..

نتنياهو عازم على طرح "الإصلاحات القضائية" المثيرة للجدل أمام الكنيست

نتنياهو عازم على طرح
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إن حكومته ستطرح "الإصلاحات القضائية" المثيرة للجدل أمام الكنيست الأسبوع المقبل، مشدداً على أنه مصمم على المضي قدماً في إجراء "تعديلات قضائية مسؤولة"، وذلك وسط احتجاجات غير مسبوقة في البلاد على التعديلات المقترحة.

العالم-الاحتلال

وتعهّد نتنياهو في خطاب تلفزيوني، بـ"تهدئة النفوس" و"استعادة الوحدة" تجنّباً لـ"انشقاق في الأمة" حسب تعبيره.

وأعلن نتنياهو أنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.

وقال "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف بأن يعرض مستقبلنا جميعاً للخطر... سأبذل كل ما في وسعي لتهدئة الوضع وتحقيق التماسك".

من جهته، رفض زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد تصريحات نتنياهو ووصفها بأنها "أكاذيب"، وطالب مسؤولين في الحزب الحاكم بـ"الانشقاق".

وكانت حشود من المستوطنين خرجت إلى الشوارع، الخميس، احتجاجاً على خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي، وقطعوا طرقاً في أنحاء الاراضي المحتلة، في تصعيد لحملة مستمرة منذ أشهر تنديداً بهذه الخطوة.

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