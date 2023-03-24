نتنياهو عازم على طرح "الإصلاحات القضائية" المثيرة للجدل أمام الكنيست

العالم-الاحتلال

وتعهّد نتنياهو في خطاب تلفزيوني، بـ"تهدئة النفوس" و"استعادة الوحدة" تجنّباً لـ"انشقاق في الأمة" حسب تعبيره.

وأعلن نتنياهو أنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.

وقال "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف بأن يعرض مستقبلنا جميعاً للخطر... سأبذل كل ما في وسعي لتهدئة الوضع وتحقيق التماسك".

من جهته، رفض زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد تصريحات نتنياهو ووصفها بأنها "أكاذيب"، وطالب مسؤولين في الحزب الحاكم بـ"الانشقاق".

وكانت حشود من المستوطنين خرجت إلى الشوارع، الخميس، احتجاجاً على خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي، وقطعوا طرقاً في أنحاء الاراضي المحتلة، في تصعيد لحملة مستمرة منذ أشهر تنديداً بهذه الخطوة.