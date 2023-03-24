كنعاني للمسؤولين الفرنسيين: بدلا من إثارة الفوضى بالدول الاخرى استمعوا لصوت شعبكم

العالم-ایران

وكتب كنعاني، الیوم الجمعة، في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر: ورد في الأخبار، عن أن محتجين فرنسيين اضرموا النار في بلدية "بوردو" وانضم رجال الإطفاء إلى المحتجين.

وأضاف : أن "من يزرع الريح يحصد العاصفة"مؤكدا: نحن لا نؤيد الدمار والفوضى، لكننا نقول؛ بدلاً من إثارة الفوضى في البلدان الأخرى، استمعوا إلى أصوات شعبكم وتجنبوا العنف ضدهم.

كما صرح كنعاني في تغريدة أخرى:أن على الحكومة الفرنسية التحدث إلى شعبها والاستماع إلى أصواتهم. هذا النوع من العنف لا علاقة له بالجلوس على كرسي الأخلاق والتبشير للآخرين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: كما أن المحتجين الفرنسيين ينتظرون مشاهدة المقطع الجماعي للوزيرات الأوروبيات والأستراليات والكنديات الداعمات لاحتجاج الفرنسيات.