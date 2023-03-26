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حكومة الاحتلال تطرح مناقصات لأكثر من 1000 وحدة استيطانية

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

عطاءات لبناء اكثر من1000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية طرحتها حكومة نتنياهو مؤخرا بواقع يخالف تماما ما اتفق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ برعاية أمريكية لاحتواء الواقع في الأراضي الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

ما كشفته حركة السلام الان الإسرائيلية يؤكد ان حكومة نتنياهو ومن معه غير ابهة باي اتفاق لا مع الفلسطينيين او العرب او حتى الولايات المتحدة.

ووفق بيان صادر عن الحركة فان اكثر الحكومات تطرفا في الكيان الإسرائيلي لا تدوس على الديمقراطية فقط وانما على أي إمكانية للتوصل الى حلول مع الفلسطينيين.

وشاء الاسرائيليون والفلسطينيون والعرب وحتى الولايات المتحدة ام أبو فان المتحكمين في حكومة نتنياهو لن يتراجعوا الى الوراء عما قرروا ووعدوا فيه الناخبين قبل الانتخابات.

وقضية الاستيطان هي ركيزة تقوم عليها هذه الحكومة وبدونها فان وجودها بالنسبة للمتطرفين الذين منحوها أصواتهم يعادل غيابها.

وعليه فان نتنياهو لن يتراجع عن موضوع الاستيطان قيد انمله لانه يعرف ان رقبته بيد المستوطنين اليوم.

وانتهاء او بداية فان قرار البناء الاستيطاني هو مصدر قوة نتنياهو من معه ولن يفقدوا مصدر قوتهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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