الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣
٠٤:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش اللبناني يقبض على أحد أبرز تجار الأسلحة

الجيش اللبناني يقبض على أحد أبرز تجار الأسلحة
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم الجمعة، عن توقيف أحد أبرز تجار الأسلحة عند مدخل مدينة صيدا، جنوبي لبنان.

العالم - لبنان

وقالت قيادة الجيش في البيان، إنه "في تاريخ 23 مارس الجاري، وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عند حاجز الأولي ــ مدخل مدينة صيدا اللبناني "ن.ت." وهو أحد أبرز تجار الأسلحة".

وأضاف البيان أن "عناصر الدورية ضبطوا داخل سيارة الموقوف، 5 أسلحة حربية نوع "كلاشنيكوف" و11 مسدسا وكمية كبيرة من الذخيرة".

وأشارت قيادة الجيش إلى أن "التحقيقات مع الموقوف بدأت بإشراف السلطات القضائية".

يأتي ذلك، بينما تتفاقم المخاوف على الوضع الأمني في لبنان نتيجة غياب الاستقرار السياسي والخلاف المستعر بين مختلف القوى على الملف الرئاسي وغيره من الملفات وخصوصا نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.

روابط ذات صلة

'لبنان على مفترق طرق خطير'.. شهر أيلول قد لا تكون لديه عملات أجنبية

استنفار للجيش في مدينة بعلبك شرق لبنان اثر توقيفه مطلوبين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. رمضان في إيران عادات متنوعة وتقاليد تختلف من قومية إلى أخرى

الجيش اللبناني يقبض على أحد أبرز تجار الأسلحة

بالفيديو.. إيران تدعو فرنسا إلى احترام حقوق الإنسان وعدم استخدام العنف

اسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وسبل المواجهة

بانوراما.. اليونيسيف: أطفال اليمن ضحايا العدوان، وحراك واسع رغم قمع السلطات الفرنسية

بالفيديو.. اليونسيف تصف الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي