كنعاني: لماذا لم ترد أنباء عن حفل وزيرات أوروبا وكندا وأستراليا دعما للنساء الفرنسيات؟

العالم - ايران

واشار ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، اليوم (السبت) ، في تغريدة على تويتر إلى المعاملة العنيفة للشرطة الفرنسية ضد المحتجين في هذا البلد ، وكتب: ان القمع العنيف للمتظاهرين ، وخاصة النساء في فرنسا من قبل شرطة هذا البلد ، يواصل اثارة هذا السؤال لدى الرأي العام في العالم ونساء فرنسا ، أين توجد الوزيرات والمدافعين عن المراة في أوروبا وكندا وأستراليا ، ولماذا لا أنباء عن حفلهم الجماعي دعما لحقوق النساء الفرنسيات المحتجات !؟

وكان وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أميرعبداللهيان ، قد كتب في تغريدة على موقع تويتر أمس (الجمعة) في توصية للحكومة الفرنسية بشأن احترام حقوق الإنسان: ندين بشدة قمع التظاهرات السلمية للشعب الفرنسي.

وأضاف: ندعو الحكومة الفرنسية إلى احترام حقوق الإنسان وتجنب اللجوء إلى القوة ضد شعب بلادها الذي يتابع مطالب حقوقه بشكل سلمي .

كما كتب ناصر كناني المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في سلسلة تغريدات يوم (الجمعة) ، عقب الاحتجاجات في فرنسا ، مشيراً إلى الأنباء المنشورة عن حرق بلدية بوردو: جاء ذلك في الأخبار ؛ ان المحتجين فرنسيين اضرموا النار في بلدية "بوردو" وانضم رجال الإطفاء إلى المحتجين.

وذكر أن "من يزرع الريح سيحصد العاصفة" ، مضيفًا: لا نؤيد الدمار والفوضى ، لكننا نقول ؛ بدلاً من إثارة الفوضى في البلدان الأخرى ، استمع إلى أصوات شعبك وتجنب العنف ضدهم. على الحكومة الفرنسية التحدث إلى شعبها والاستماع إلى أصواتهم ، وهذا النوع من العنف لا علاقة له بالجلوس على كرسي الأخلاق ومواعظ الآخرين.