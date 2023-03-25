بحرية الاحتلال تحاصر قوارب الصيادين شمال قطاع غزة

العالم _ فلسطين

وأفادت لجان توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، بأن بحرية كيان الاحتلال الإسرائيلي حاصرت عددا من مراكب الصيادين في البحر شمال قطاع غزة، اليوم السبت، وفتحت تجاههم مضخات المياه.

وذكرت مصادر محلية، أن الزوارق الحربية التابعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، فتحت النار باتجاه قوارب الصيادين في عرض بحر السودانية شمال قطاع غزة.

وتستهدف بحرية كيان الاحتلال مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، بشكل يومي، ما يتسبب بمقتل وجرح عشرات الصيادين الفلسطينيين، وتدمير قواربهم ومعداتهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة صهيونية تهدف للتضييق على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 16 عاما.