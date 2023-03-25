"حماس" تدين مخطط الاحتلال الاستيطاني

العالم _ فلسطين

واعتبر الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، مصادقة الاحتلال استمرارا في النهج العدواني والتهويدي ضد شعبنا وأرضنا، ورسالة إلى الساعين وراء سراب التفاهمات الأمنية والسياسية مع هذا العدو المجرم.

ودعا قاسم، السلطة الفلسطينية مجددا إلى التوقف عن مسار التنسيق الأمني العبثي مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا أجندته على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة.

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم بالتحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ولجم سياساته وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.

وكانت حكومة الاحتلال، طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.