السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

زلة لسان بايدن الجديدة تثير تفاعل شبكات التواصل

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمام البرلمان الكندي وزلة اللسان التي حيا فيها الصين عوضا عن كندا.

العالم _ الأميرکيتان

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول وفقا لنص الكلمة المنشور على موقع البيت الأبيض الرسمي: "اليوم أحيي الصين لمضاعفتها.. أو، معذرةً أنا أحيي كندا - (ضحك) - يمكنك معرفة ما أفكر فيه حول الصين. لن اتطرق إلى ذلك بعد".

وتابع بايدن: "أحيي كندا لمضاعفتها برامج مماثلة، وفتح مسارات قانونية جديدة لـ15000 مهاجر يأتون إلى كندا من بلدان في نصف الكرة الغربي.. في الوقت نفسه، ستعمل الولايات المتحدة وكندا معًا لتثبيط المعابر الحدودية غير القانونية.."

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي زلات لسان للرئيس الأمريكي، كان منها زلة لسان خلال خطاب "حالة الاتحاد" مطلع مارس/ آذار 2022، حيث قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني (عوضا عن الشعب الأوكراني).."

روابط ذات صلة

بعد دعوة أنصاره لنشر "الموت والدمار".. أمريكا على كف ترامب

روسيا: أمريكا استخدمت 300 طن يورانيوم ضد العراق

بانوراما: في العام الإيراني الجديد.. خارطة طريق وتحديات مرحلة

ندوة في صنعاء تستعرض أطماع أمريكا بالمنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-03-2023

شاهد بالفيديو... زلة لسان بايدن الجديدة تثير تفاعل شبكات التواصل

شاهد بالفيديو.. الملف اليمني يمرّ بتحوّلات.. هل ستحدث خرقاً وتوقف حرب الـ8 سنوات؟

المركزي العراقي يسحب إجازة بنك تورط في سرقة القرن +وثيقة

وزير الخارجية الصيني يوضح موقف بلاده من التعاون مع واشنطن

وزارة الصحة: 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران