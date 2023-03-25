فرنسا.. كيف ستتعاطى الحكومة مع تصاعد الاحتجاجات؟

العالم - بانوراما

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" المحلل السياسي رفيق أبو فاضل من باريس والخبير في الشؤون الفرنسية د.آنطوان نورا من باريس .. حيث تناقش معهم هذه الأسئلة:

- منظمات حقوقية نددت بعنف الشرطة الفرنسية خلال مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، بينما قال وزير الداخلية الفرنسي بعنف المتظاهرين، ماذا تقول؟ كيف تفسر تصاعد العنف؟

- ما هو رهان الحكومة الآن؟

- هل من الممكن إزاحة ماكرون من الحكم من خلال التظاهرات في الشارع؟

- هل ستبقى الأمور تحت السيطرة؟

- هل لدى النقابات خيارات أخرى غير الاحتجاجات؟

- هناك من يقول إن الاحزاب المعارضة والنقابات تتصرف بطريقة غير مسؤولة من خلال صدامها مع السلطة، ماذا تقول؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.