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فرنسا.. كيف ستتعاطى الحكومة مع تصاعد الاحتجاجات؟

فرنسا.. كيف ستتعاطى الحكومة مع تصاعد الاحتجاجات؟
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أعربت مفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين على خطة إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.. وتشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة على تمرير قانون نظام التقاعد بدون تصويت في البرلمان.

العالم - بانوراما

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" المحلل السياسي رفيق أبو فاضل من باريس والخبير في الشؤون الفرنسية د.آنطوان نورا من باريس .. حيث تناقش معهم هذه الأسئلة:

- منظمات حقوقية نددت بعنف الشرطة الفرنسية خلال مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، بينما قال وزير الداخلية الفرنسي بعنف المتظاهرين، ماذا تقول؟ كيف تفسر تصاعد العنف؟

- ما هو رهان الحكومة الآن؟

- هل من الممكن إزاحة ماكرون من الحكم من خلال التظاهرات في الشارع؟

- هل ستبقى الأمور تحت السيطرة؟

- هل لدى النقابات خيارات أخرى غير الاحتجاجات؟

- هناك من يقول إن الاحزاب المعارضة والنقابات تتصرف بطريقة غير مسؤولة من خلال صدامها مع السلطة، ماذا تقول؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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